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    Каранка: «Муса просто создан для АПЛ»

    Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка считает, что нападающему ЦСКА Ахмеду Мусе стоит перейти в один из клубов АПЛ.

    – Армейцы с трудом удержали своего ведущего форварда – Ахмеда Мусу. Его очень хотел купить "Лестер"...

    – Муса просто создан для АПЛ! Конечно, в Англии всегда сложно адаптироваться. Но лучшие игроки должны играть в лучших чемпионатах Европы.

    – Муса никогда не входил в сферу интересов "Мидлсбро"?

    – Тут есть одна проблема – у нас не хватит денег на Мусу (смеется). Задача "Мидлсбро" – выйти в АПЛ. Тогда и можно будет говорить о серьезных трансферах.

    – Но, подытоживая, вы считаете, что Мусе стоит покинуть ЦСКА?

    – Да. Разумеется, ЦСКА – отличный клуб, играет в Лиге чемпионов. Но Ахмеду пора выступать в топовом чемпионате. "Лестер" – прекрасный вариант для Мусы. Как, впрочем, и любой другой клуб из первой пятерки АПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2016 16:41
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