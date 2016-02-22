Мостовой: «Тарасов не прав своим поступком. Наше поколение игроков о таком даже не думало»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, который после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" продемонстрировал майку с изображением президента России Владимиром Путиным.

– Продавать, конечно, не стоит, но Тарасов – не прав. Не лучшее время он выбрал для демонстрации этой майки.

– Наказание от УЕФА может быть жестким.

– 10 матчей дисквалификации – это очень суровое наказание. Я если честно, не понимаю, как можно было игроку додуматься до такого. Прежде чем показывать майки, нужно оценивать все риски. Не прав Тарасов. Наше поколение игроков о таком даже не думало. Футбол – это футбол. Политику вмешивать в него не нужно. Причем, 10 матчей дисквалификации – это же, как минимум, один сезон без еврокубков, а то – и два.

– Так и карьеру международную можно завершить.

– Конечно. Последствия могут быть суровыми.