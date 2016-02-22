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  • Мостовой: «Тарасов не прав своим поступком. Наше поколение игроков о таком даже не думало»

Мостовой: «Тарасов не прав своим поступком. Наше поколение игроков о таком даже не думало»

22 февраля 2016, 16:29
5

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, который после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" продемонстрировал майку с изображением президента России Владимиром Путиным.

Продавать, конечно, не стоит, но Тарасов – не прав. Не лучшее время он выбрал для демонстрации этой майки.

Наказание от УЕФА может быть жестким.

10 матчей дисквалификации – это очень суровое наказание. Я если честно, не понимаю, как можно было игроку додуматься до такого. Прежде чем показывать майки, нужно оценивать все риски. Не прав Тарасов. Наше поколение игроков о таком даже не думало. Футбол – это футбол. Политику вмешивать в него не нужно. Причем, 10 матчей дисквалификации – это же, как минимум, один сезон без еврокубков, а то – и два.

Так и карьеру международную можно завершить.

Конечно. Последствия могут быть суровыми.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Лига Европы Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (5)
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АртурZaСМ
1456161824
Ага, о таком даже не думало... помним мы все Евро-2004...
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Лыков
1456164280
Тогда и президент был бухарь.
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Aztec58
1456167481
Ваше поколение занималось паскудным письмом 14-ти, ага, за паршивые премиальные выживали Садырина из сборной, ага.
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