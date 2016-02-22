Йованович провел первую тренировку в «Зените»

Посмотрим насколько он новый Видич)или как предыдущие 3 серба в зените пойдет по арендам,лукович,остальных уже и не помню)
"Зенит" продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. После пяти дней отдыха сине-бело-голубые провели первую в году тренировку в Удельном парке. Тренировочное занятие продлилось полтора часа. До конца недели команда продолжит работу в Санкт-Петербурге.
Данная тренировка стала первой для новоявленного защитника петербуржцев Вукашина Йовановича, который перебрался в свой новый клуб из "Црвены Звезды".