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    Йованович провел первую тренировку в «Зените»

    "Зенит" продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. После пяти дней отдыха сине-бело-голубые провели первую в году тренировку в Удельном парке. Тренировочное занятие продлилось полтора часа. До конца недели команда продолжит работу в Санкт-Петербурге.

    Данная тренировка стала первой для новоявленного защитника петербуржцев Вукашина Йовановича, который перебрался в свой новый клуб из "Црвены Звезды".

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.02.2016 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 22 февраля 2016, 17:17

      Посмотрим насколько он новый Видич)или как предыдущие 3 серба в зените пойдет по арендам,лукович,остальных уже и не помню)

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 февраля 2016, 16:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наконец-то он увидел клоуна дзюбу))))

      -4
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