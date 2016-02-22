Бышовец: «Сборная России должна выигрывать Евро-2016»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборная России способна стать победителем Евро-2016.

– Все чаще приходится думать о том, что футбол России напитался деньгами выше всякой меры, утратил ориентиры и сбился с курса. У вас нет ощущения, что мы идем в никуда?

– Главный критерий, определяющий уровень развития футбола в любой стране, – результаты сборной на чемпионатах мира и Европы, а также успехи клубов на международной арене. Других способов измерить уровень не существует.

Мы уже привыкли радоваться тому, что национальная сборная России способна решать мини-задачи. Попасть в число участников, выйти из группы – вот что считается достижениями. Разве они дают основания думать, что наш футбол развивается нормально?

Мини-задачи – неправильная методика. Называя вещи своими именами, это борьба за выживание. Сборная России и участники еврокубковых турниров именно этим и занимаются – борются за выживание, заранее подыскивая оправдания того, что с ними может произойти. Никто не говорит о максимальном результате, не ориентирует на него футболистов. Не ставя высоких задач, естественно, достичь их нельзя. Игроки должны быть ориентированы на предел и даже на запредел. У нас этого нет и в помине, поэтому мы не только ничего не выигрываем, но даже далеко не всегда выходим из группы.

– А как бы вы, находясь на месте главного тренера, сформулировали бы, скажем, задачу для сборной России на чемпионате Европы? Победа и только победа?

– Конечно. Мы должны выигрывать чемпионат Европы. Я говорю это не потому, что могу гарантировать результат. Я могу гарантировать, что мы – я и моя команда – сделаем все возможное для того, чтобы достичь этого результата. С учетом моего опыта и как игрока, и как тренера, с учетом умения передавать футболистам уверенность в своих силах – это достижимая цель.