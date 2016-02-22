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Бышовец: «Сборная России должна выигрывать Евро-2016»

22 февраля 2016, 15:41
7

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборная России способна стать победителем Евро-2016.

Все чаще приходится думать о том, что футбол России напитался деньгами выше всякой меры, утратил ориентиры и сбился с курса. У вас нет ощущения, что мы идем в никуда?

Главный критерий, определяющий уровень развития футбола в любой стране, – результаты сборной на чемпионатах мира и Европы, а также успехи клубов на международной арене. Других способов измерить уровень не существует.

Мы уже привыкли радоваться тому, что национальная сборная России способна решать мини-задачи. Попасть в число участников, выйти из группы – вот что считается достижениями. Разве они дают основания думать, что наш футбол развивается нормально?

Мини-задачи – неправильная методика. Называя вещи своими именами, это борьба за выживание. Сборная России и участники еврокубковых турниров именно этим и занимаются – борются за выживание, заранее подыскивая оправдания того, что с ними может произойти. Никто не говорит о максимальном результате, не ориентирует на него футболистов. Не ставя высоких задач, естественно, достичь их нельзя. Игроки должны быть ориентированы на предел и даже на запредел. У нас этого нет и в помине, поэтому мы не только ничего не выигрываем, но даже далеко не всегда выходим из группы.

А как бы вы, находясь на месте главного тренера, сформулировали бы, скажем, задачу для сборной России на чемпионате Европы? Победа и только победа?

Конечно. Мы должны выигрывать чемпионат Европы. Я говорю это не потому, что могу гарантировать результат. Я могу гарантировать, что мы – я и моя команда – сделаем все возможное для того, чтобы достичь этого результата. С учетом моего опыта и как игрока, и как тренера, с учетом умения передавать футболистам уверенность в своих силах – это достижимая цель.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Россия Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
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cska-62
1456146028
"...Мы уже привыкли радоваться тому, что национальная сборная России способна решать мини-задачи. Попасть в число участников, выйти из группы – вот что считается достижениями..." Способна? До Капелло сборная России 12 лет не попадала на чемпионаты мира! В какой стране живёт г-н Бышовец?
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ЖОРРО
1456151996
"Конечно. Мы должны выигрывать чемпионат Европы. Я говорю это не потому, что могу гарантировать результат." Во первых это подходит для сборной Германии,но не России, а во вторых... если не можешь гарантировать,не надо говорить,а то получается глупо...Албания должна выиграть Евро!А после того как не вышли из группы сказать...мы делали всё возможное...бред!
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nemolod
1456152955
Все--таки не зря отправляют на пенсию!
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shurik45
1456160688
Он чего-то съел , мухомора внедрил?)
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андрей андреев
1456164091
Маразм крепчал.....
Ответить
Лыков
1456164478
Россия, медведи, водка, икра, хоккей.
Ответить
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