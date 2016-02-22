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    Йованович: «Здорово, что меня сравнивают с Видичем»

    Новичок "Зенита" Вукашин Йованович поделился мнением о сравнении с Неманьей Видичем, а также рассказал, кто является его любимым защитником.

    – В России вас уже называют новым Видичем. Как вы к этому относитесь, и кто ваш кумир?

    – Здорово, что меня сравнивают с Неманьей! Он один из лучших футболистов Сербии за всю историю. У Видича была потрясающая карьера. Надеюсь, у меня получится не хуже. Однако нас рано сравнивать. Я еще очень молод, и нужно время. Что же до любимого защитника, то из действующих это Серхио Рамос. Стараюсь смотреть матчи "Реала", что-то отмечаю для себя.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2016 13:15
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