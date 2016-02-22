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    Кечинов: «Такие футболисты, как Мельгарехо, нужны любой команде»

    Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал переход в стан красно-белых экс-нападающего "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

    – На данный момент у "Спартака" только одно приобретение – бывший нападающий "Кубани" Лоренцо Мельгарехо. Не маловато ли?

    – Если команда ставит высокие задачи – то еще какое-то усиление должно быть обязательно. Я считаю, что нужно укрепить линию обороны, а именно – позицию центрального защитника. А что касается Мельгарехо, я не знаю, где Дмитрий Аленичев хочет его использовать. Если на позиции крайнего нападающего, значит, команде не будет нужен форвард.

    В принципе, в "Кубани" этот футболист выступал ярко выраженным нападающим и много забивал. Если его будут использовать в качестве вингера, на позиции Промеса, слева или справа – тогда нужен будет еще один забивной форвард.

    – Мельгарехо усилит игру "Спартака" впереди?

    – В "Кубани" он играл очень агрессивно, отлично выглядел, забивал. Если он станет это показывать в "Спартаке" – смело можно будет говорить об усилении для клуба. Мне кажется, такие футболисты нужны любой команде.

    Источник: Eurofootball

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    22.02.2016 12:06
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 февраля 2016, 08:34

      "...такие пилоты как вы на улице не валяются-o - !...."

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