Кэйхилл нашел себе новый клуб в Китае

Бывший полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл продолжит выступления в чемпионате Китая. Напомним, что недавно хавбек разорвал контракт с «Шанхай Шэньхуа».

По информации источника, 34-летний футболист подписал шестимесячный контракт с представителем местного элитного дивизиона «Ханчжоу Гринтаун».

«Кэхилл является одним из крупнейших приобретений клуба к новому сезону, ожидаем от него хорошую производительность в новой команде», – говорится на сайте новой команды австралийца.