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Кэйхилл нашел себе новый клуб в Китае

22 февраля 2016, 11:20

Бывший полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл продолжит выступления в чемпионате Китая. Напомним, что недавно хавбек разорвал контракт с «Шанхай Шэньхуа».

По информации источника, 34-летний футболист подписал шестимесячный контракт с представителем местного элитного дивизиона «Ханчжоу Гринтаун».

«Кэхилл является одним из крупнейших приобретений клуба к новому сезону, ожидаем от него хорошую производительность в новой команде», – говорится на сайте новой команды австралийца.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Шанхай Шэньхуа Кэхилл Тим
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