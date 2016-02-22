Дешам: «Сейчас невозможно вызвать Бензема в сборную»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал условия, при которых нападающий Карим Бензема может вернуться в расположение национальной команды.
"Сейчас суд рассматривает апелляцию, процесс в разгаре, посмотрим, чем все это закончится.
Сейчас невозможно вызвать Бензема в сборную. Если это будет возможно сделать, мы обдумаем такое решение.
Президент Федерации футбола Франции должен будет принять решение о включении Бензема в состав сборной. При этом суд должен его оправдать.
Очевидно, что на Евро-2016 я хочу иметь сильнейшую команду. Но в данном случае дело не в спортивном принципе. Сейчас идет судебный процесс, необходимо дождаться его завершения", – сказал Дешам.
Как сообщалось ранее, форвард "Реала" Карим Бензема проходит по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна.