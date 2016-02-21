Пеллегрини: «У нас шесть игроков в лазарете, такой состав был вынужденным»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал крупное поражение в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" (1:5).

"В первом тайме мы играли замечательно, однако проиграли встречу в стартовую пятиминутку второй половины. "Челси" воспользовался своим шансами в контратаке и при стандартах.

Такой состав был вынужденным, ведь остальные футболисты испытывают проблемы со здоровьем, а играть в другой день у нас также не было возможности. Отлично понимали, что продолжить борьбу в кубке будет невероятно сложно, но другого выхода у нас не было.

Играть в субботу для нас было бы предпочтительнее. Потом мы будем представлять Англию в Лиге чемпионов. Шестеро наших игроков в лазарете, и подвергаться риску мы более не можем.

"Челси" одержал победу, так как это очень хорошая команда", – сказал Пеллегрини.