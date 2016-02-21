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    Йованович: «Играть за «Зенит-2»? Не вижу в этом никаких проблем»

    Новичок "Зенита" Вукашин Йованович заявил, что не видит проблем в том, что до конца нынешнего сезона ему придется играть за "Зенит-2".

    – Вы готовы к тому, что тренироваться вы будете с основой, а играть за "Зенит-2", который выступает в ФНЛ?

    – Я не вижу в этом никаких проблем. Тренироваться с первой командой – здорово. А играть буду с удовольствием за вторую команду, это поможет мне скорее адаптироваться, повысить свой уровень. Хотя не совсем представляю себе, каков уровень первой русской лиги. Мне это еще предстоит понять.

    – А про Владислава Радимова, тренера "Зенита-2", что-то слышали?

    – Да, Лукович рассказывал мне, что Радимов – отличный человек и хороший тренер. Да и здесь, в Петербурге, я услышал про него то же самое. Думаю, работа с этим тренером поможет мне стать лучше и бороться за место в основном составе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 февраля 2016, 16:04

      Ну если парень искренне с своих словах, то есть надежда, что из него будет толк

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