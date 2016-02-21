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    Корнеев: «Пеллегрини – прекрасный вариант для «Зенита». Альтернатива – Бердыев»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением, кто должен возглавить сине-бело-голубых в новом сезоне.

    – Если разговоры о приходе Пеллегрини в "Зенит" имеют под собой конкретную основу, то, безусловно, это прекрасный вариант для петербуржцев. Он – специалист топового европейского уровня, что не раз уже доказывал на протяжении всей своей тренерской карьеры.

    – Видится ли вам альтернатива чилийскому наставнику среди отечественных тренеров?

    – Это нужно спрашивать у руководства клуба. На мой взгляд, приглашение россиянина, судя по всему, представляется маловероятным. Если вести речь про отечественных тренеров, то, как я понял, из интервью Александра Дюкова, он не прочь видеть в качестве наставника петербуржцев, к примеру, Леонида Слуцкого. Из этого можно сделать вывод, какими категориями мыслит сейчас высшее петербургское руководство – "Зениту" нужен тренер высшей категории. Хотя в нашем тренерском цехе, помимо Леонида Викторовича, есть, на мой взгляд, и другие специалисты, чей уровень квалификации позволяет возглавить сегодняшний "Зенит". В частности, не могу не упомянуть про Курбана Бердыева. На мой взгляд, это готовая кандидатура, если говорить именно о российских тренерах. Другое дело, что решение, как мы понимаем, будет принимать руководство. И оно с высокой долей вероятности, полагаю, сделает свой выбор в пользу иностранца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 20:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 22 февраля 2016, 00:35

      Бердыев тоже иностранец

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      ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат > headdevil 22 февраля 2016, 04:31

      Иностранец Бердыев как тренер круче иностранца Пеллегрини, а уж иностранец АВБ по сравнению с ними обоими просто мелочь пузатая.

      -1
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