«Барселона» предпримет попытку приобрести Мареза этим летом

"Барселона" положила глаз на одного из лидеров "Лестера" Рияда Мареза. В период летнего трансферного окно каталонцы собираются провести переговоры с английским клубом на предмет приобретения хавбека. Сообщается, что скауты сине-гранатовых, наблюдавшие за игрой алжирца, отзываются о нем только в восторженных тонах.

Интересно, что "лисы" получили отказ от игрока на предложение продлить контракт. Руководство клуба предлагало Марезу удвоить зарплату, которая в данный момент составляет 35 000 фунтов в неделю, однако хавбек не согласился по причине интереса к своей персоне со стороны каталонского клуба.

В текущей АПЛ Марез забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 25-ти поединках.