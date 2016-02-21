Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йованович: «Знаю, что «Спартак», как и ЦСКА, – самый принципиальный соперник для «Зенита»

    Защитник "Зенита" Вукашин Йованович, перешедший на днях в стан питерского клуба из "Црвены Звезды" рассказал о своем визите в Москву на матч против "Спартака" в составе белградского клуба, а также отметил, что в курсе принципиального соперничества сине-бело-голубых с красно-белыми.

    "Я впервые в Санкт-Петербурге, город очень красивый. Реальность превзошла мои ожидания. В Москве я уже был один раз, когда "Спартак" играл выставочный матч против "Црвены Звезды". Я провел на поле все 90 минут. Так что я представляю, что за команда является самым принципиальным соперником "Зенита" в чемпионате России. Как и ЦСКА, кстати", – отметил Йованович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11