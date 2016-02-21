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  • Петреску: «Если бы мне предложили взять в «Цзянсу Сунин» любого российского игрока, это был бы Кокорин»

Петреску: «Если бы мне предложили взять в «Цзянсу Сунин» любого российского игрока, это был бы Кокорин»

21 февраля 2016, 16:00
2

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Дан Петреску рассказал о том, кого из игроков российской Премьер-лиги он бы хотел видеть в своей нынешней команде.

— В "Цзянсу" мог перейти Сейду Думбия. Кого бы из игроков премьер-лиги вы хотели видеть в своем клубе?

— Думбия, конечно, классный нападающий, но я не уверен, была ли информация на его счет правдой. Если бы мне предложили взять любого российского игрока, это был бы Кокорин, а легионера – Халка.

— Кокорин и Жирков уже дебютировали за "Зенит". С обоими вы работали в "Динамо".

— Рад, что "Зенит" провернул такой трансфер. В Лиге чемпионов Кокорин и Жирков могут продемонстрировать свой высокий уровень, сыграть против потрясающих футболистов. Невероятно жаль, что они не смогли сыграть там в составе "Динамо": знаю, что Кокорин этого хотел, он очень любил "Динамо". Для Александра очень здорово сыграть наконец в Лиге чемпионов. По моему мнению, Кокорин способен проявлять себя не только в России, но и за границей, как это уже делал Жирков.

— Кокорин уже мог перейти в "Арсенал": прошлым летом его не отпустило "Динамо", а сейчас он выбрал "Зенит".

— "Арсенал" — это, конечно, роскошный шанс. Может, у него еще будет возможность туда уехать? Но и "Зенит" сейчас – отличный вариант для Кокорина.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Азия Цзянсу Сунин Кокорин Александр Халк Петреску Дан
Комментарии (2)
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APchelov
1456062050
Это было бы Счастьем, если Кокорина забрали в Цзянзу Сунин
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CSKA75875
1456067062
Пожалуйста, заберайте его к себе.
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