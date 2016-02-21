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    Кержаков: «Мне по возрасту положено быть лидером»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", рассказал о распорядках в швейцарском клубе.

    – Вы, сложилось впечатление, не просто помогаете, а пытаетесь быть лидером.

    – Так мне по возрасту положено. Я тут практически самый старый. Но вообще все себя проявляют. Подсказ на футбольном поле в "Цюрихе" не возбраняется, а приветствуется. И я не пихаю никому, мы лишь разговариваем.

    – Распорядок у вас здесь другой?

    – Практически то же самое. Единственное отличие – два раза в неделю по две тренировки. После матча – восстановительное занятие с утра, потом выходной. А еще расстояния тут короткие. Но время в дороге, как ни странно, то же самое. В России летим два с половиной часа, а тут – столько же едем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 февраля 2016, 15:21

      Кривоногий размечтался.

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