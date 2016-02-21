Петреску: «С точки зрения посещаемости, России далеко до Китая»

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Дан Петреску, ранее возглавлявший "Кубань" и московское "Динамо", рассказал об особенностях работы в китайском чемпионате.

— Друзья сочли вас сумасшедшим, когда вы перебрались из Румынии в "Кубань". Что они сказали, когда вы подались в Китай?

— Тогда-то я переходил не просто в Россию, а в первый дивизион. А после этого поработал и в Катаре. В Китае я в высшей лиге, где уже работает много больших тренеров, выступает много известных игроков – что здесь сумасшедшего? Никто ничему не удивлялся.

— На Рамиреса и Алекса Тейшейру "Цянзу Сунин" потратил 80 миллионов евро. Как они проявляют себя на тренировках? Считается, что игроки едут в Китай за деньгами.

— Безусловно, они большие профессионалы. Но единственный, кто перешел к нам в разгар сезона в своем клубе, – это Рамирес. Тейшейра приехал к нам всего несколько дней назад, он не тренировался почти три недели и пока не очень готов физически – больше ничего об Алексе пока сказать нельзя. Жо тоже не занимался десять дней. Для меня это проблема: скоро нам предстоят встречи в Лиге чемпионов, Суперкубке, потом опять в Лиге Чемпионов, а затем в чемпионате. Но я уверен в уровне наших новичков, он фантастический. Если ты шесть лет играешь в "Челси", как может быть иначе?

— После ваших слов: "Думаю, что мы заплатили за Тейшейру слишком много. Мы могли бы купить больше игроков за эти деньги", сразу появились слухи о возможной отставке.

— Я сказал правду, то, что думаю. Я ничего не сказал против клуба, наказывать меня не за что. По моему мнению, Тейшейра – хороший игрок, но с такими деньгами мы можем позволить себе не одного футболиста. Я не выбирал ни одного игрока для своей нынешней команды, никого из игроков, которых купил "Цзянсу". За кого и сколько платить, решает клуб. Раз руководителям так хочется, пожалуйста. Я всего лишь тренер и должен делать то, что мне скажут. У меня еще год контракта и я надеюсь его отработать, но если меня вызовут и скажут: "Ты уволен", так тому и быть.

— Три отличия китайского футбола от европейского?

— Во-первых, совершенно фантастические стадионы: в России и даже в Европе таких нет. Во-вторых, сейчас (не знаю, как будет дальше) здесь очень много денег. Несколько лет назад я бы назвал еще и болельщиков, но сейчас их уже гораздо больше.

— Правда, что в Гонконге атмосфера напоминает английскую Премьер-лигу?

— В Гонконге да, но в Нанкине у нас легкоатлетический стадион. Поле находится очень далеко от трибун. Пожалуй, это единственная проблема китайских арен. С посещаемостью у нас все отлично: на "Цзянсу" иногда приходит 45-50 тысяч зрителей. Что творится в Пекине, Шанхае или Гуанчжоу, и говорить незачем. России до этого далеко.