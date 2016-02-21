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    Зуев: «Аленичев требует от молодых ребят раскрываться на полную»

    Полузащитник московского "Спартака" Александр Зуев поделился своими впечатлениями от зимних тренировочных сборов команды.

    — Усталость накапливается если только моральная. Временами однообразие надоедает. Но ведь мы же не на отдыхе. Каждый раз говорю себе, что нужно еще потерпеть, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Необходимо профессионально подходить к работе здесь, чтобы потом, когда вернемся в Москву, не расстраиваться.

    — В межсезонье у вас насыщенная программа: частые перелеты, смены гостиниц… Про серьезные нагрузки и не говорим. Сохранять позитивные эмоции в таком графике не тяжело?

    — Нет, наоборот. Самые сложные сборы, кажется, были в 2015 году зимой в Турции. Намного труднее, чем сейчас. Представьте, они длились 17 или 18 дней. То есть больше двух недель ежедневно происходило одно и то же. Такая рутина... Чтобы справиться с ней, прилагаешь скорее не физические, а морально-волевые усилия. Прежний тренерский штаб очень любил длительные сборы… А так, как все устроено в команде сейчас, всем игрокам, кажется, больше нравится. Хорошо, что Дмитрий Аленичев решил, что спартаковцы во время подготовки к весенней части сезона не будут подолгу находиться в одном и том же отеле.

    — В чем еще проявляется забота тренерского штаба об игроках?

    — Например, Дмитрий Анатольевич постоянно просит молодых ребят не бояться, делать, что умеешь. Чуть ли не требует, чтобы раскрывались на полную. После таких напутствий и тренировки лучше проходят, и в игры входить легче. Он верит в нас, поддерживает, дает разные советы.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.02.2016 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 февраля 2016, 18:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо будет поздравить 6-го марта с наступающим старых кляч

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 14:17

      ЦСКА в первом же матче испортит вам настроение, и вся Ваша физподготовка пойдёт коту под хвост

      -3
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      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > APchelov 21 февраля 2016, 15:50

      цска а что это?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > спартач 23рус 21 февраля 2016, 15:58

      Спроси у рогатого аленя или прямо в свинарнике.

      0
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