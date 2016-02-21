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    Серия А. «Дженоа» был сильнее «Удинезе» и другие результаты

    В матче 26-го тура Серии А "Дженоа" одержал волевую победу над "Удинезе" 2:1.

    В других встречах вечера "Сассуоло" взял верх над "Эмполи", "Фиорентина" в гостях сломила сопротивление "Аталанты", а "Торино" и "Карпи" поделили очки.

    Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    Торино – Карпи – 0:0

    Сассуоло – Эмполи – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зелински, 36; 1:1 – Берарди, 41; 2:1 – Дефрель, 48; 3:1 – Дефрель, 50; 3:2 – Маккароне, 70.

    Удаления: Миссироли, 31 – Тонелли, 38.

    Аталанта – Фиорентина – 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фернандес, 67; 0:2 – Тельо, 81; 1:2 – Конти, 84; 1:3 – Калинич, 88; 2:3 – Пинилья, 90.

    Удаление: Конти, 90.

    Дженоа – Удинезе – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аднан, 33; 1:1 – Черчи, 58 (с пенальти); 2:1 – Лашальт, 70.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 18:56
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