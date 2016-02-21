Мостовой: «Локомотиву» аукнется продажа Ниасса»

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение "Локомотива" в Стамбуле в матче 1/16 Лиги Европы от "Фенербахче" (0:2). Специалист считает, что железнодорожникам тяжело будет восполнить потерю нападающего Умара Ниасса, который перешел в "Эвертон".

- Да, им тяжело будет эти два мяча отыграть. Тем более что "Локомотив" по всем статьям уступил турецкой команде. Помимо двух голов в ворота железнодорожников "Фенербахче" создал еще несколько моментов, реализуй которые, было бы вообще ужасно… Конечно, на игре "Локо" сказалась продажа Ниасса, который много забивал и очень полезно действовал в атаке. Сразу же обозначилась проблема.

- Судя по всему, этот трансфер еще аукнется железнодорожникам и в нашем чемпионате?

- Ну, если только речь вести о длинной дистанции, поскольку в нашем чемпионате нападающим порой можно просто стоять в штрафной и ждать, когда мяч сам прилетит к ним на голову или на ногу. А Ниасс бежит, обыгрывает, сам создает себе моменты. Поэтому аукнется, прежде всего, на европейском уровне, что и бросалось в глаза в матче с "Фенербахче", - считает Мостовой.