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    Веденеев: «В приобретении «Зенитом» Йовановича есть большой риск»

    Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал трансфер защитника Вукашина Йовановича в стан сине-бело-голубых. По его словам, кандидатура серба выглядит сомнительной.

    "Совсем не знаю этого футболиста. Какой-то молодой парень, да еще и в "Зенит-2" его сразу отправляют играть. "Црвена Звезда" и золотые медали в составе молодежной сборной – это хорошо, но командные достижения в раннем возрасте не дают никакой информации о способностях футболист.

    Скорее всего, эта покупка — на перспективу. Уже были похожие трансферы – Джорджевича и Родича. Так они один-два матча за основной состав сыграли – и их сразу отправили в аренду. Возможно, в сербе увидели что-то особенное. Подписание контракта с иностранным игроком, учитывая нынешние реалии с лимитом, – серьезный шаг со стороны клуба. В подобных приобретениях всегда есть большой риск", считает Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2016 08:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 11:36

      Рискует только сам парень. Зато есть шанс посмотреть на нашу страну вдоль и поперёк

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 февраля 2016, 09:57

      Боомжам никакие РИСМКИ не страшны,пусть пенсионеры беспокоятся,денюжки то их.

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