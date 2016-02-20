Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава профсоюза футболистов: «Дело Игнатьева» прекращено после примирения двух сторон»

    Глава профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев и краснодарский клуб урегулировали возникшие споры насчет расставания.

    – "Дело Игнатьева" прекращено после примирения двух сторон – Владислав и "Кубань" нашли точки взаимопонимания. Результатов экспертизы стороны не стали дожидаться.

    – Трудовую книжку футболисту отдадут?

    – Надеюсь, теперь с этим проблем не будет.

    – Получается, палата по разрешению споров дальше дело рассматривать не будет?

    – Верно, только стороны должны передать в Палату копию соглашения.

    – Довольны тем, как все завершилось?

    – Да, как и Игнатьев. Но можно было не доводить до публичного оглашения ситуации. Клуб мог понять свою неправоту сразу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 февраля 2016, 00:59

      Зотов тут совершенно не при делах, но попиарится желает, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11