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    Йованович: «Теперь я – часть самого большого клуба Восточной Европы»

    Новичок "Зенита" защитник Вукашин Йованович дал первое интервью после перехода в петербургский клуб.

    – Добро пожаловать в Санкт-Петербург, в "Зенит". Как ощущения?

    – Спасибо! Очень рад, что наконец-то все документы подписаны и теперь я – часть самого большого клуба Восточной Европы. С этого момента на мне лежит очень большая ответственность, я хочу работать и не могу дождаться первой тренировки.

    – Вы уже провели в городе пару дней, побывали на базе. Как вам?

    – Городу я очень удивился! Знал, что он очень красив, но не думал, что настолько, потому что раньше ни разу здесь не был. Александар Лукович много рассказывал о том, как здесь все устроено, говорил, насколько хорош этот клуб, люди, Петербург. На базе — она тоже отличная — успел познакомиться с некоторыми из игроков. В общем, я очень рад, и уверен на 100%, что переход в "Зенит" — это правильный выбор.

    – Вы вспомнили про Луковича. Как у него дела в Белграде?

    –А я, кстати, только что смотрел первый матч "Црвены Звезды" во второй части сезона, победили 2:1, и он тоже играл. Лукович – отличный человек! Когда я был маленьким, то смотрел за тем, как он выступает в том числе в "Зените", по телевизору, а когда мы оказались в одной команде, это было просто невероятно. У меня есть одна история, я ее еще никому не рассказывал: когда Лукович вернулся из России, то после первой же тренировки сказал, что если мы сыграемся, то он отправит меня в Петербург. И, видите, я здесь! Мечты становятся реальностью!

    – В России и "Зените" играл не только Лукович, но и немало других футболистов из Сербии. Знаете об этом?

    – Конечно! Знаю Лазовича, Кежмана, Родича, Вьештицу, и всех их очень тепло принимали. Значит, болельщики, клуб были довольны сербами, раз их было немало. И я надеюсь, что я достойно эту традицию продолжу.

    Я вообще очень рад, что приехал в страну, настолько близкую Сербии. Наши народы любят друг друга, у нас одна религия. И, конечно, я обязан сделать все, чтобы добиться успеха, чтобы радовать болельщиков своей игрой, своим отношением. Могу пообещать, что каждую минуту, которую мне доверят на поле, я буду проводить, отдаваясь не на 100, а на 110 процентов.

    – В последние годы игроки с Балкан находились в команде как минимум по двое – Лазович с Луковичем, потом Лукович с Джорджевичем. Вы будете один и при этом пока не говорите ни на каком языке, кроме сербского. Проблема?

    – Я надеюсь, что футбол – это уже универсальный язык сам по себе, но, конечно, я буду учить русский, это моя главная задача в ближайшее время. И подтяну английский, разумеется. Кое-что по-русски уже знаю, так что язык точно не станет проблемой. И уверен, что один я тоже не останусь. Те, с кем я виделся на базе, были очень добры и тепло приняли.

    – Уже знаете, за какую именно команду будете играть?

    – Сейчас мы договорились, что тренироваться я буду с основным составом, а играть за "Зенит"-2. Но все зависит от меня. Если докажу, что достаточно силен и достоин, то надеюсь, что смогу оказаться и в первой команде.

    – Вам всего 19 лет, карьера только начинается. О чем вы сейчас мечтаете?

    – Вы знаете, некоторые мои детские мечты уже сбылись. Я выиграл чемпионат мира со сборной, успешно выступал с клубом в чемпионате Сербии. Так что теперь мечта – добиваться успехов с "Зенитом".

    – Мы, как и все, видели известные кадры, на которых вы после победы на чемпионате мира плачете. Что должен выиграть "Зенит", чтобы вы и здесь расплакались?

    – Ну, "Зенит" – это большой клуб, для которого трофеи – это не что-то настолько экстраординарное. Но, конечно, если я окажусь в полуфинале или финале Лиги чемпионов, то, возможно, слезы снова появятся. И я уверен, что "Зенит" способен уже в ближайшее время этого добиться, – сказал Йованович.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.02.2016 21:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 21 февраля 2016, 02:03

      Братушка тоже за баблом приехал, братушка тоже хочет жить (хорошо)

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 февраля 2016, 22:00

      Ну насчет самого большого клуба восточной Европы это он погорячился или значки бакса в глазах разум затуманили...

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      Рейтинг: +709

      monser08 > АртурZaСМ 21 февраля 2016, 01:40

      Возможно он имел в виду великого(трудности перевода)

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