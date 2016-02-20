Президент «Урала»: «В другой город переносить матч с «Динамо» не будем, сыграем в манеже»

Президент "Урала" Григорий Иванов считает возможный перенос матча с "Динамо" неуважением к фанатам.

"Переносить матч мы не будем. Почему мы должны это делать? Почему должны наказывать своих болельщиков?

Мы попросили РФПЛ разрешить нам играть в манеже. Но если будет нужно, подготовим поле на улице. На газоне уже растет трава. За две недели, что есть до игры, она подрастет, и все будет нормально.

Жалко только, что убьем поле, если сразу на нем сыграем. Но составителям календаря следовало подумать, что на Урале в начале марта может быть и -30 градусов", — подчеркнул Иванов.