Маскерано: «В АПЛ могу играть не только за «Ливерпуль»

Полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано допустил свое возвращение в АПЛ в составе различных клубов.

"Мои чувства к "Ливерпулю" не значат, что я привязан к ним. У меня есть много любви к этому клубу и всегда будет, но если в будущем какая-либо команда премьер-лиги позвала бы меня, то я бы не сказал: "Нет, я могу играть в Англии только за одну команду". Мы профессионалы, это наша жизнь. Что бы ни случилось, мои чувства к "Ливерпулю" не изменятся.

"Ливерпуль" — одна из лучших команд, за которую я когда-либо выступал, но у них есть проблемы в руководстве клуба, я его, например, никогда не видел. Мне было грустно, что пришлось уйти. Однако такова доля игроков. То же самое случилось и с Торресом. С уходом Бенитеса в клубе многое поменялось. Я всегда чувствовал, что клуб пытался сделать шаг вперед, но не мог. Теперь с Клоппом они пытаются вновь", — резюмировал Маскерано.