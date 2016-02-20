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    Гинер: «У нас был разговор со Слуцким относительно его будущего в сборной»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер не желает думать о том, уйдет ли Леонид Слуцкий на постоянную должность в сборную России.

    "Совмещение постов Слуцким? Не стал бы сейчас акцентировать внимание на этом вопросе. Наверное, для начала РФС должен быть удовлетворен выступлением сборной на Евро. Если это произойдет, футбольный союз выйдет с просьбой либо вообще Леонида Викторовича отдать, либо совмещать. Тогда я буду думать и принимать решение.

    А пока РФС ко мне не обратился и, стало быть, вопроса нет — зачем мне думать на эту тему? Вдруг Виталий Леонтьевич скажет: "Большое спасибо, но мы нашли тренера, и к 2018 году сборную будет готовить такой-то". А со Слуцким у нас разговор на эту тему был, но выносить его на публику не хочу", — заявил Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2016 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 20 февраля 2016, 10:38

      Отдай ты его не торгуясь.Смотреть невозможно на игру команды.Только слепой не видит,что Слуцкий не может и не умеет поставить игру команде.И с молодыми не умеет работать.Тем более сейчас хороший повод от него избавиться.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Boniel+ 20 февраля 2016, 12:55

      Абсолютно не прав. Слуцкий умеет работать с игроками,может наладить
      взаимные отношения и руководить командой ЦСКА и как великолепный
      тренер вывел команду в лидеры,а отношения самих игроков к тренеру
      говорит само за себя. Болельщики которые пишут гадости про Слуцкого
      и Гинера это зависть, они мечтают иметь таких руководителей в своих
      командах. Слуцкому нужно остаться после Евро-16 в ЦСКА гл. тренером.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 20 февраля 2016, 17:41

      Сам сочинил или списал где-нить?

      -1
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