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    Донадони: «Могли добиться большего и обыграть «Ювентус»

    Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони остался неудовлетворен после матча с "Ювентусом" (0:0).

    "Мои парни сыграли сегодня очень хорошо, несмотря на то что иногда нам не хватало уверенности и характера, чтобы победить.

    Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее.

    Мы играли очень организованно, и я хотел, чтобы мои игроки почувствовали, что соперник не давит на нас. Я думаю, что мы могли добиться большего и обыграть их, если у нас не было так много проблем в решающей стадии атак", — заключил Донадони.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2016 07:47
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