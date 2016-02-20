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    «Амкар» подписал Дайка

    Нападающий Чинеду Дайк продолжит свою карьеру в "Амкаре".

    Сообщается, что пермский клуб подписал с футболистом контракт, рассчитанный на полтора года. Новичок будет выступать под десятым номером.

    Большую часть своей клубной карьеры Дайк провел в МЛС, где играл за "Индиана Ивейдерс", "Портленд Тимберс", "Лос-Анджелес Блюз", "Торонто" и "Сан-Антонио Скорпионс".

    Кроме того, на его счету один гол и один результативный пас в товарищеском матче за сборную Нигерии.

    Источник: ФК «Амкар»

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    20.02.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Troj 20 февраля 2016, 01:46

      я прочитал «Амкар» подписал Дрэйка....фухххх

      -1
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