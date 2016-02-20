«Амкар» подписал Дайка

Нападающий Чинеду Дайк продолжит свою карьеру в "Амкаре".

Сообщается, что пермский клуб подписал с футболистом контракт, рассчитанный на полтора года. Новичок будет выступать под десятым номером.

Большую часть своей клубной карьеры Дайк провел в МЛС, где играл за "Индиана Ивейдерс", "Портленд Тимберс", "Лос-Анджелес Блюз", "Торонто" и "Сан-Антонио Скорпионс".

Кроме того, на его счету один гол и один результативный пас в товарищеском матче за сборную Нигерии.