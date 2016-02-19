Торрес: «Я хочу выиграть что-нибудь с «Атлетико»

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес не намерен покидать мадридский клуб.

"С 1 января я могу рассматривать предложения, но я в них не заинтересован. Я никогда не выигрывал трофеев с "Атлетико" и хочу это сделать.

Мне бы хотелось быть ключевым игроком, но после возвращения у меня не было регулярной игровой практики. Возможно, я не заслужил этого. Спросите об этом у Симеоне, я не определяю состав.

Я всегда тренируюсь в расчете на 90 минут игры. Похоже, мне нужно работать лучше", – сказал Торрес.