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    Пирсон: «Лестер» выиграет АПЛ, и основу этого успеха заложил я»

    Экс-главный тренер "Лестера" Найджел Пирсон уверен, что его бывшие подопечные выиграют чемпионат Англии в этом сезоне.

    "Они выиграют. Думаю, они выиграют АПЛ, потому что не отвлекаются на шумиху вокруг них.

    "Лестер" находится там, где находится, потому что проводит фантастический сезон, а тренер работает умело и гибко, а также потому, что раньше там работал человек, который принимал трудные решения, когда это было необходимо.

    Я знаю, что проделал основную работу для того, чтобы они находились в своем нынешнем положении", – сказал Пирсон.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.02.2016 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 19 февраля 2016, 23:18

      Когда был ты команда выше лиги 2 не поднимался :))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 19 февраля 2016, 23:10

      сам себя не похвалишь...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 февраля 2016, 21:46

      От части он прав,но то как сейчас выступает команда-это полностью заслуга Раньери!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 21:06

      Они выиграют...потому что раньше тренировал их я!

      1
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