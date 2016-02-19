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    Муса: «Секрет моей выносливости в тайном гене, который достался мне от предков»

    Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, как проходит третий зимний тренировочный сбор армейцев в Испании, а также поделился секретом своей выносливости.

    — Ахмед, половина третьего сбора позади. Как самочувствие, легкость приходит на смену усталости?

    — Я в порядке! Усталости нет, да и режим у нас теперь полегче. Думаю, что полностью готов снова в бой.

    — По правде сказать, создается ощущение, что ты вообще никогда не устаешь. Это какая-то личная особенность?

    — Да, это мой большой секрет — тайный ген, который достался от предков. Придает выносливости (смеется)! На самом деле, конечно, я также устаю, как и все. И в какие-то моменты мне приходится делать над собой большие усилия, чтобы не поддаться усталости или лени. Просто я давно и твердо усвоил, насколько важны тренировки. Они же только во благо!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.02.2016 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 февраля 2016, 03:21

      Этот ген срочно требуется размножить на российской почве

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      wassiok 19 февраля 2016, 23:30

      prosto esli emu tezhalo on ne sachkuet

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 19 февраля 2016, 20:40

      Чиди Одиа, классный был правый край, тоже из Нигерии!

      4
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 19 февраля 2016, 20:13

      Галеры! Выработай ген выносливости для потомков!

      -1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 19 февраля 2016, 20:08

      Логично что это гены!!!

      3
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