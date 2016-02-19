Колыванов: «Кобелеву сейчас можно думать разве что о подготовке «Динамо» к следующему сезону»

Бывший нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов поделился своим мнением о текущем положении бело-голубых, а также о перспективах защитника Юрия Жиркова и форварда Александра Кокорина в "Зените".

"Судьба бело-голубых мне небезразлична. Обидно, что команда с такими большими традициями переживает подобное. "Динамо" и в первой половине сезона не показало тех результатов, которых от него ждут — москвичи в 5 очках от зоны вылета. А сейчас еще и ушли игроки, определявшие лицо команды. И чего можно требовать от Андрея Кобелева? Сейчас уже можно думать разве что о подготовке команды к следующему сезону.

Получится ли у Жиркова и Кокорина в "Зените"? Хочется пожелать им удачи. Жирков уже всем все доказал — это опытный футболист, игравший на чемпионатах мира и Европы. "Зениту" он пригодится для упрочнения состава — может и в полузащите сыграть, и в обороне подменить, например, Кришито, чтобы уйти от лимита на легионеров.

Кокорин был определяющим игроком в нападении "Динамо", а теперь ему предстоит конкуренция. Но надеюсь, в преддверии чемпионата Европы он получит достаточно практики. Если хорошо проявит себя — уверен, Андре Виллаш-Боаш даст ему шанс. В том числе и в Лиге чемпионов. Главное — находиться в оптимальной форме и всегда быть готовым при первой возможности проявить себя. В любом случае Александр знал, куда идет", - отметил Колыванов.