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    Хенти успешно прошел медобследование в «Локомотиве»

    Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиль Хенти в ближайшее время станет игроком московского "Локомотива". Как сообщает источник, нигерийский форвард уже успешно прошел медобследование в клубе. Следующим шагом станет подписание контракта с железнодорожниками.

    По информации источника, "Локомотив" планирует заключить с Хенти контракт до 2020 года. "Олимпия" за игрока получит 3 миллиона евро.

    В текущем сезоне 22-летний нигериец за 21 матч в высшей лиге чемпионата Словении забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2016 15:39
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