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    Пильгуй: «Динамо» требуются усиления на всех позициях, за исключением вратарской»

    Бывший голкипер московского "Динамо" Владимир Пильгуй поделился своим мнением о трансферных приобретениях бело-голубых. Команду Андрея Кобелева пополнили нападающий Фатош Бечирай и защитник Себастьян Холмен.

    "Сложно что-то говорить о футболистах, которых не видел в деле. Но раз эти игроки были куплены, значит, тренерский штаб и руководство следили за ними, и они их полностью устраивают. К тому же оба игрока выступают за сборные своих стран.

    В "Динамо" требуются усиления на всех позициях, за исключением разве что вратарской. Особенно это касается нападения после ухода Кокорина. Дай бог, чтобы у Бечирая получилось и он сходу вписался в игру "Динамо", - сказал Пильгуй.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2016 12:32
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