Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Аленичев знает свое ремесло. За полгода систему не выстроишь»

    Экс-наставник "Уфы" Игорь Колыванов прокомментировал успех Дмитрия Аленичева в "Спартаке".

    "С Аленичевым у нас действительно много общего: начинали с низов, проделали немало успешной работы. Да и игроцкие наши карьеры пересекались — и в сборной, и в итальянской серии А, когда он играл за "Рому" и "Перуджу", а я за "Болонью". Так что Димке хочется пожелать только успехов. Его пригласили в "Спартак" — это здорово. Дай бог, чтобы все у него получилось.

    Команда у "Спартака" сбалансированная. Видно, что Аленичев старается прививать ей атакующий футбол. Да, за полгода систему не выстроишь. Но он просто потихонечку, каждый день профессионально делает свою работу. С огромным энтузиазмом и желанием. Главное — он знает, чего хочет от команды, и знает свое ремесло. Так что желаю ему успехов в "Спартаке", - сказал Колыванов.

    .

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 февраля 2016, 09:29

      Пацаны не обращайте на чу-ха-нов со злыми языками ,никакого внимания-обычное бомжовское быд-ло.А Тренер у нас и вправду может вернуть команду к чемпионству.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 19 февраля 2016, 16:16

      Дайте поработать и Спартак вернется к чемпионству...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2016, 15:17

      Оказывается Алень-то ремесленник,а все думали он тренер и пастух свиней.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 19 февраля 2016, 16:37

      Дурачок ты мамин, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 19 февраля 2016, 12:26

      Согласен полностью

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11