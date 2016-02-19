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    Кин: «Азар ведет себя, как избалованный ребенок»

    Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал полузащитника "Челси" Эдена Азара, который обсудил свой возможный переход в "ПСЖ" перед матчем.

    "Я не понимаю этих игроков. В прошлом году он продлил свой контракт еще на пять лет, и мы видели, как он хорош. Затем он начинает обсуждать эту глупость накануне большой игры?

    Будь я его одноклубником, я бы как следует поколотил его. Старшим игрокам следует с ним поговорить.

    Талантливый, талантливый парень, но он ведет себя, как избалованный ребенок. Это немыслимо", - сказал Кин.

    Источник: FourFourTwo

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    19.02.2016 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 19 февраля 2016, 18:15

      Кин красавчик. А Азару надо набирать форму..и больше брать на себя игру, а то как будто боится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 19 февраля 2016, 13:40

      Красавчик,выразил мои чувства

      2
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