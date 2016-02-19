Кононов: «Спарта» победила заслуженно»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов считает, что его команда закономерно уступила "Спарте" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Спарта" заслуженно победила. Отыграли не так хорошо. Можно сказать плохо. Отдали инициативу сопернику и не создавали моменты. Игра не ладилась. Сложно говорить почему. На сборах играли агрессивно, а сегодня этого не было. Есть второй матч, должны исправить ошибку. Сегодня мы уступили в игре в середине поля. Не было активности нападающих", - сказал Кононов.

Напомним, что ответный матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля.