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  • Отставание России от Франции и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось

Отставание России от Франции и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось

19 февраля 2016, 01:19
6

После завершения трех еврокубковых дней стало известно, что Франция и Португалия увеличили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Российские клубы "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" потерпели поражения и Россия не набрала ни одного балла в общий зачет, и сохранила коэффициент 50,882. У французов победы одержали "ПСЖ" и "Сент-Этьен", что вкупе с поражением "Марселя" дало им 51,916 баллов. Из португальских клубов победили "Бенфика" и "Брага", а "Спортинг" и "Порту" потерпели поражения. Теперь рейтинг Португалии составляет 51,748.

Таким образом, Франция сохранила шестую позицию, Португалия - седьмую, а Россия осталась на восьмом месте. Напомним, что шестое место дает возможность выставить по три команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Краснодар Локомотив ПСЖ Марсель Сент-Этьен Порту Брага Бенфика Спортинг
Комментарии (6)
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ЖОРРО
1455834086
Видимо не судьба догнать...
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fakel-vrn
1455836438
толи еще будет....
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Joker Loko
1455854856
вообще то 6-ое место дает право 3-ём командам играть в ЛЧ, а мы седьмые, а не восьмые!
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JI e x a
1455866801
Да боже упаси, чтобы у нас еще одна команда была в ЛЧ. Зачем нам нужен этот позор? Кто будет третим в ЛЧ, Ростов? Рубин? Или, не дай Бог, Локомотив?? У нас на данный момент есть три команды, достойные Еврокубков: Зенит, ЦСКА, Краснодар, поэтому нам и 5 мест много в еврокубках, а вы за шесть говорите. Так что, Локо пусть уже благополучно вылетает и отдыхает, а вот на Зенит и Краснодар хотелось бы еще посмотреть.
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FanatSerj
1455867594
Да "бодрое" начало, ничего не скажешь, вот так по "зиме" посмотришь, как играют то могли бы и не проходить.
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