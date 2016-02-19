Отставание России от Франции и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось

После завершения трех еврокубковых дней стало известно, что Франция и Португалия увеличили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Российские клубы "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" потерпели поражения и Россия не набрала ни одного балла в общий зачет, и сохранила коэффициент 50,882. У французов победы одержали "ПСЖ" и "Сент-Этьен", что вкупе с поражением "Марселя" дало им 51,916 баллов. Из португальских клубов победили "Бенфика" и "Брага", а "Спортинг" и "Порту" потерпели поражения. Теперь рейтинг Португалии составляет 51,748.

Таким образом, Франция сохранила шестую позицию, Португалия - седьмую, а Россия осталась на восьмом месте. Напомним, что шестое место дает возможность выставить по три команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.