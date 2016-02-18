Ван Перси недоволен своим положением в «Фенербахче»

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси заявил, что он недоволен количеством игровой практики в этом сезоне.

"Фенербахче" заплатил за меня большие деньги и теперь хочу помочь команде. Но, к сожалению, я не могу играть в таком объеме, как мог бы. Я хотел бы выходить на поле в каждом матче. А в этой ситуации я не могу быть максимально эффективным", - сказал ван Перси.

В нынешнем сезоне 32-летний ван Перси отыграл полностью только 2 матча в чемпионате Турции. Всего на его счету 14 голов в 32 матчах.