«Рубин» разрешил Благо искать новое место работы

Казанский "Рубин" отпустил 34-летного болгарского хавбека Благо на поиски новой команды.

Как заявил агент игрока Анзор Гаргаев, приоритетными вариантами для болгарского футболиста являются клубы из Эмиратов и Китая.

"У Благо 1 сентября заканчивается контракт с "Рубином". Георгиев не смог договориться по финансовым деталям нового соглашения с казанцами. Видимо, в клубе решили, что в связи с этим он потеряет мотивацию, поэтому руководство "Рубина" разрешило ему вести поиски новой команды. Сейчас он находится в Болгарии и поддерживает форму самостоятельно. Все наши усилия направлены на поиск нового клуба, приоритетные варианты — Эмираты и Китай. Однако существует вероятность того, что Георгиев останется в Премьер-лиге. Благо — квалифицированный футболист, достаточно известный в России, и я думаю, у нас получится найти какой-то вариант, который устроит и нас, и "Рубин". Если же до 1 марта мы так и не найдем других вариантов, возможно, руководство казанцев примет решение оставить Благо в команде", - рассказал он.