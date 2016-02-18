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  • Виктор Шустиков: «Серега был спокойным, поэтому на Слуцкого не обижался»

Виктор Шустиков: «Серега был спокойным, поэтому на Слуцкого не обижался»

18 февраля 2016, 00:12
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Известный в прошлом защитник "Торпедо" Виктор Шустиков рассказал об обстоятельствах смерти и похоронах своего сына Сергея Шустикова, который скончался 7 января 2016 года.

– 15 февраля было 40 дней как умер Сергей.

– И мы до сих пор не знаем, от чего именно. Сказали, что конкретную причину назовут через месяц, плюс-минус неделя. Пока ждем. Надеемся, что на днях Сережиной жене Наташе выдадут заключение. Тогда и поймем, какая болезнь его сразила.

– Скорая действительно не могла доехать около полутора часов?

– Это правда. Из-за праздника. Видимо, врачи гуляли, отдыхали.

– "Торпедо" и ЦСКА помогли с организацией похорон?

– Да, спасибо им. Все было очень хорошо организовано, проститься пришло так много народу, что просто ужас.

– После ухода из ЦСКА Сергей плохо отзывался о Леониде Слуцком. Со временем обида прошла?

– Серега всегда был спокойным, отходчивым, никогда не делал плохие вещи и зла на людей не держал. Поэтому, конечно, на Слуцкого он не обижался.

– Сергей Сергеевич продолжает играть за "Торпедо"?

– И у него неплохо получается. Внук – классный защитник. Правда, говорят, что в клубе большие проблемы. Но я ему на эту тему вопросов не задаю. Как-то неудобно, да и не мое дело, – сказал Виктор Шустиков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия Шустиков Сергей
Комментарии (1)
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Aztec58
1455746225
Блин, батя пережил сына, да-а. Видел в игре и того и другого.
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