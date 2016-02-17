Бубнов: «Какой нужен уровень интеллекта, чтобы додуматься до того, что сделал Тарасов?»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, продемонстрировавшего майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

"По большому счету со стороны Тарасова имела место политическая провокация. Всем известно о сложных отношениях между Россией и Турцией, о санкциях в отношении друг друга. ФИФА и УЕФА делали все возможное, чтобы конфликт никак не отразился на футболе. И тут такое… Представляете, если бы болельщики на это отреагировали и начали выбегать на поле, бросать различные предметы в игроков или официальных лиц? Могло же и побоище начаться среди фанатов. Не так страшна пропаганда каких-то политических вещей, как провокация.

Дима сделал глупость и теперь будет любыми способами оправдываться, чтобы загладить вину. Вопрос Тарасову: почему ты раньше не надевал эту футболку? Зачем это нужно было делать именно в Турции? Это какой должен быть уровень интеллекта, чтобы до такого додуматься? Если Тарасов получит дисквалификацию, то она будет справедливой – надо все-таки думать, что ты демонстрируешь и какие могут быть последствия. И, конечно, очень плохо, что в клубе не нашлось человека, который подсказал бы ему это и заставил бы снять майку", – сказал Бубнов.