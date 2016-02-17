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  • Бубнов: «Какой нужен уровень интеллекта, чтобы додуматься до того, что сделал Тарасов?»

Бубнов: «Какой нужен уровень интеллекта, чтобы додуматься до того, что сделал Тарасов?»

17 февраля 2016, 23:37
29

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, продемонстрировавшего майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

"По большому счету со стороны Тарасова имела место политическая провокация. Всем известно о сложных отношениях между Россией и Турцией, о санкциях в отношении друг друга. ФИФА и УЕФА делали все возможное, чтобы конфликт никак не отразился на футболе. И тут такое… Представляете, если бы болельщики на это отреагировали и начали выбегать на поле, бросать различные предметы в игроков или официальных лиц? Могло же и побоище начаться среди фанатов. Не так страшна пропаганда каких-то политических вещей, как провокация.

Дима сделал глупость и теперь будет любыми способами оправдываться, чтобы загладить вину. Вопрос Тарасову: почему ты раньше не надевал эту футболку? Зачем это нужно было делать именно в Турции? Это какой должен быть уровень интеллекта, чтобы до такого додуматься? Если Тарасов получит дисквалификацию, то она будет справедливой – надо все-таки думать, что ты демонстрируешь и какие могут быть последствия. И, конечно, очень плохо, что в клубе не нашлось человека, который подсказал бы ему это и заставил бы снять майку", – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Лига Европы Локомотив Тарасов Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (29)
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Andrei1984
1455742141
Так а разве из его интервью и по его смеху не понятно что у него с головой слабенько?
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MagicArs
1455742193
Думаю, поступок Тарасова был импульсивным - команда подверглась нападкам со стороны агрессивно настроенных турецких болельщиков, вот он и не выдержал. Мне кажется, Дмитрий не вкладывал в него столько смысла, в каком свете это пытаются представить. Дисквалификация будет однозначно, думаю, матчей 7-8, не меньше. Она должна стать прецедентом, предупреждающим о недопущении подобного рода выходок.
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Aztec58
1455742896
Да-а, надо было майку с Кадыровым надевать с его словами: Жизнь отдам за Путина. Блин, никто бы не гавкнул, ага.
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grand-igor
1455745897
бубнов прав! а тарасову походу бузова советы дает! САМ ВРЯД ЛИ ДО ТАКОГО ДОДУМАЛСЯ
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буба спб
1455746129
интеллект Тарасова = интеллект зрителя дом2
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джон базелон
1455747140
Бубнов тот ещё интеллектуал,иди ттд изучай и всем оценки выставляй!
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Бан
1455760119
Ради теплого местечка после окончания футбольной карьеры Тарасов подставил клуб и болельщиков. Теперь чем жестче будут к нему санкции, тем больше его наградит власть. Глядишь и в Думе скоро окажется. Там как раз такие востребованы...
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Yellow 91
1455764999
Я конечно не вижу ни че крименального, но дей ствительно могло быть побоище, турки ёбнутые на голову. Та и Хули с тарасова взять, там мозгов меньше чем у курицы, но может чуть больше чем у бузавой, он же не знает что такое думать головой!)
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Soccer-Loko-Fan
1455765403
Проблема не в маке, а в том что одел её не в том месте. Тарасов мог подставить как своих одноклубников так и болельщиков, отхватить могли все и просто удивительно что так легко всё кончилось.
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Etiainen
1455776043
всё, гнать его надо из клуба!)
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