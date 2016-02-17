Кононов обсудит с игроками поступок Тарасова

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" сказал, что побеседует со своими подопечными о поступке полузащитника "Локомотива" ДмитрияТарасова.

"Сегодня поговорим на эту тему", – сказал Кононов в ответ на вопрос о дополнительной беседе.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Тарасова за то, что футболист продемонстрировал майку с изображением Путина после игры с "Фенербахче" в рамках Лиги Европы. Кроме того, футболист "Локомотива" понесет наказание со стороны клуба.