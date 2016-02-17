Тарасов собирается еще раз надеть футболку с Путиным

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов не исключает, что может вновь показать всем майку с изображением президента России Владимира Путина.

"Своим жестом я не хотел никого обидеть или спровоцировать. В этом поступке ничего такого нет, и умные люди, уверен, это хорошо понимают.

Поэтому в следующей игре, может быть, вы увидите на мне футболку с президентом и какой-нибудь другой надписью", – сказал Тарасов.

Напомним, после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2) Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент".