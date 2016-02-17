Свищев: «УЕФА примет решение по Тарасову»

Председатель комитета госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал поступок полузащитника"Локомотива" Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

"Это, конечно, было неуместно. Зачем было провоцировать болельщиков не в самой лучшей и дружественной ситуации? Какой смысл это было делать?

Я думаю, УЕФА примет решение. У них несколько вариантов наказаний существует. Но правильно сказали некоторые любители и знатоки футбола, что лучше надо играть, а не провоцировать футбольных болельщиков своими непродуманными действиями. Не надо заниматься политикой", - сказал Свищев.