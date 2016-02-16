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    Футбол вне политики? Тарасов в футболке с Путиным в Турции


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    Голосов: 0
    16.02.2016 23:39
    «Локомотив» без вариантов проиграл «Фенербахче», но один из главных моментов случился после финального свистка. Дмитрий Тарасов показал трибунам «Шюкрю Сараджоглу» футболку с Владимиром Путиным. Что скажете?

    После матча с "Фенербахче", неудачного для "Локомотива", полузащитник Дмитрий Тарасов снял футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина. В свете обострения российско-турецких отношений это был смелый шаг, но особо эффектным он стал бы при другом результате матча.

    "Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.

    Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Видео матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +23

      Трувор 18 февраля 2016, 10:27

      Поклонники нелюдя Андронова изгаляются в комментах..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      azar800 17 февраля 2016, 22:28

      А если бы в Израиле играли, он бы что майку с Гитлером надел бы, д у р а ч е к

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      miklos 17 февраля 2016, 19:21

      резко отрицательно.
      слишком много в нашей жизни стало политического дерьма. еще и на футбол перекинулось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 февраля 2016, 18:26

      А если бы,этот придурок не дай бог ,предположим забил бы гол ,в середине там матча,и снял майку, если бы Локо вёл, в счётё, что было бы с малой горсткой болельщиков локо? Я думаю Янычары сделали "Мамбу"!!!!???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 17 февраля 2016, 14:03

      Это конечно патриотично, но глупо. Он должен был заранее знать, что последует серьёзные наказание от УЕФА. На международных матчах под эгидой ФИФА/УЕФА любая политика запрещена категорически. Если бы он вывесил портрет Эродогана или Обамы, санкции были бы точно такие же.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2016, 13:54

      Мозгов нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Андрей из Самары 17 февраля 2016, 13:11

      Проплатили ему что-ли за акцию или мозги промыты начисто?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      stanislav2017 17 февраля 2016, 12:09

      Фуьболки с Путиным это хорошо!А, мячи не пробовали забивать или приехал ,что бы в футболке *турецкой* с принтом президента в ладоши похлопать!)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 17 февраля 2016, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зашевелились пидо....сы!Испугались даже футболки!

      -6
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      Рейтинг: +1389

      brhr 17 февраля 2016, 11:09

      Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может получить длительную дисквалификацию за демонстрацию футболки с изображением президента РФ Владимира Путина после матча футбольной Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (0:2).

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