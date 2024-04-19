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    Клопп прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Лиги Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после гостевой победы над «Аталантой».

    • Мерсисайдцы выиграли в Бергамо со счетом 1:0.
    • По сумме двух встреч победила «Аталанта» – 3:1.
    • «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/4 финала.

    «У меня смешанные чувства. Мы вылетели, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать [на финал] в Дублин, но этого не случится. Теперь у нас остался один турнир [АПЛ], и мы полностью сконцентрируемся на нем.

    Сегодня футболисты «Ливерпуля» продемонстрировали желание и мощь. Мне очень понравилось. Это было невероятно с их стороны.

    Но результат первого матча стал для нас огромным препятствием. «Аталанта» на 100% заслужила пройти дальше», – заявил Клопп.

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    Источник: BBC

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