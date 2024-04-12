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    • Ван Дейк прокомментировал разгром «Ливерпуля» «Аталантой»

    Ван Дейк прокомментировал разгром «Ливерпуля» «Аталантой»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

    «Очевидно, что это не очень здорово. Очень разочаровывающий вечер. Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно.

    Мы должны действовать намного лучше против их опеки и когда владеем мячом. Мы открывали свободные зоны, и они немедленно наказывали нас.

    Это был очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем зацикливаться на нем слишком долго. Нам нужно, чтобы все с нетерпением ждали еще одной важной игры. Необходимо вернуться к тому, чтобы добиваться положительных результатов.

    Это больно, но не должно нас сломить. Мы уже давно не проигрывали дома. Мы должны отреагировать очень быстро. Но не следует умалять заслуги «Аталанты». Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

    Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Нам нужно, чтобы все снова включились. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить как минимум четыре гола», – сказал ван Дейк.

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    Источник: BBC

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    12.04.2024 11:32
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    Комментарии (1)
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    bulls27
    1712922879
    Вас всех вместе с Клоппом разогнать за этот позор . Это ужас . И так в каждом почти матче . Клопп ,как был слепой так и остался .
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