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    Хаби Алонсо подвел итоги матча «Байера» с «Вест Хэмом»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом» (1:1) признал превосходство соперника в первой половине встречи.

    «Мы готовились к тому, что соперник будет давить очень сильно. Нам было не очень в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру. Честно говоря, в первом тайме они были лучше. К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве.

    Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают сложные моменты.

    У «Вест Хэма» хорошие футболисты и энергия. Надо отдать им должное, они играли очень сильно, совсем не так, как в Леверкузене. Нужно справляться с трудными моментами, не всегда удается контролировать игру все 90 минут. Очень важно, что мы не пропустили второй или третий гол.

    Рекорды – это следствие хорошей работы. Это очень приятно, и мы рады этому», – сказал Алонсо.

    • В первом матче «Байер» выиграл со счетом 2:0.
    • В полуфинале немецкий клуб встретится с «Ромой».

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1713519452
    Ещё и ЛЕ выиграть и год удался.
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