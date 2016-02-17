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    Давыдов: «Меня не волнуют условия в России – я хочу играть в Европе»

    Нападающий "Спартака" Денис Давыдов, перешедший в "Младу Болеслав" на правах аренды, рассказ о своей мечте играть в Европе.

    "Как я и говорил, у меня мечта играть в Европе, вне зависимости от условий, которые могут предоставить в России. И от этой мечты я отказываться не хочу. Если будет реальная возможность стабильно двигаться шаг за шагом в сторону лучших европейских чемпионатов, я буду это делать. А если и вернусь в Россию, то куда сильнее, чем был до этого.

    Милана Бароша, разумеется, помню и по "Ливерпулю", и по "Галатасараю". Я когда маленький был, они с Недведом в сборной Чехии лучшими считались. Конечно, обращусь за советом, что-то спрошу. У нас Аршавин лучший игрок десятилетия, у чехов — Барош. Обязательно подойду, у него есть чему поучиться", - сказал Давыдов.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 17 февраля 2016, 14:51

      Надеюсь оправдаешь надежды наши)

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 февраля 2016, 14:41

      Ты уже оказался в Европе! Доказывай!

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 февраля 2016, 13:39

      ну в Чехию после России - это шаг назад. Из России надо ехать в топовые чемпионаты, ну или в ведущие клубы таких стран, как Голландия, Португалия, тогда это будет шаг вперед. А так... Ну хоть другого опыта наберется, может, что полезное подчерпнет

      3
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 17 февраля 2016, 13:36

      придурок с нездоровыми амбициями, хорошо, что выявили сразу... в бешикташ его

      -3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 февраля 2016, 12:57

      Ещё один "выкидыш"! В Спартаке ничего не показал, а Всё туда же - в Европу!!! (((

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 12:53

      флаг ему в руки

      -2
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      Рейтинг: +124

      biber ru 17 февраля 2016, 11:38

      попал в какой-то мухосранск,,, эт не европпа, чудо, это .оппа,,,

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > biber ru 17 февраля 2016, 11:55

      Ну если брать страну,то Чехия, это очень даже и Европа,другое дело чемпионат

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 февраля 2016, 11:34

      Играть надо начать сначала,а потом говорить о лучших европейских чемпионатах

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 февраля 2016, 11:23

      его уровень это чехия ну может быть и албания какая нибудь , за спартак абсолютно ни чем не выделился

      0
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