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  • Лебедев: «Дурацкое поведение Тарасова может повлечь за собой жесткие санкции»

Лебедев: «Дурацкое поведение Тарасова может повлечь за собой жесткие санкции»

17 февраля 2016, 10:41
42

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

"Только "спасибо" можно сказать за такое дурацкое поведение. Ни о каком патриотизме здесь речь быть не может. Это крайне глупый поступок настоящего профессионала, коим Дмитрий является. Как футболиста я его уважаю, но подобные поступки непростительны для человека подобного уровня. Патриотизм доказывается не в майках и не в картинках…

Вот победа со счетом 3:0 над "Фенербахче" была бы высшим проявлением патриотизма, и Тарасова на руках бы несли болельщики от стадиона до Москвы.

Тут все будет зависеть от УЕФА. Учитывая непростую политическую обстановку, санкции могут быть жесткими. "Отличный подарок" преподнес центральный игрок клуба и себе, и клубу, и всем болельщикам", - сказал Лебедев.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (42)
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vgarakh
1455695557
Это не дурацкое поведение, это идиотское поведение недалекого человека.
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Asbjorn
1455695759
Могут дисквалифицировать его,ума нету,а ведь турки могли и на поле выбежали,вот тогда патриотизм бы Дима свой показал
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Barsuk52
1455697310
турки дно и точка.
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aleks.meskini12
1455697394
a chto plohogo v etom? on etoi futbolkoi kogo to oskorbil ili chto? obychnaya futbolka s izobrasheniem prezidenta...
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Arhadiavol
1455699310
Опять мешают политику и спорт((( одел он эту футболку и это его право...делать дисквалификацию из-за политики это тупо
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IVAN53
1455699635
вот если бы порвали бы турок и он так сделал, то был бы красавчик, типо мол знай наших!!! А так дебил он, обосрались на поле и показал путина, ему турки в спину со смехом валите уж домой позорники со своим путиным играть учитесь) Мы вас в небе дрюкнули и на поле нагнули) вот так наверное поглимулись!! Что он , что бузова!!
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Asbjorn
1455699925
Увы,в нашей стране,патриотизм граничит с идиотизмом
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rjrf
1455703121
Тарасов, твое дело пинать такую круглую хуевину, а поддерживать параноика втянувшего 2/3 населения в свой маразм найдется кому.
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zagrizlik
1455712491
Лебедев лизнул яички обамы,вот и злится,что на майке не обама.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455712742
За портрет бездарного управленца пострадает российский футбол.
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