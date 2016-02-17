Лебедев: «Дурацкое поведение Тарасова может повлечь за собой жесткие санкции»

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

"Только "спасибо" можно сказать за такое дурацкое поведение. Ни о каком патриотизме здесь речь быть не может. Это крайне глупый поступок настоящего профессионала, коим Дмитрий является. Как футболиста я его уважаю, но подобные поступки непростительны для человека подобного уровня. Патриотизм доказывается не в майках и не в картинках…

Вот победа со счетом 3:0 над "Фенербахче" была бы высшим проявлением патриотизма, и Тарасова на руках бы несли болельщики от стадиона до Москвы.

Тут все будет зависеть от УЕФА. Учитывая непростую политическую обстановку, санкции могут быть жесткими. "Отличный подарок" преподнес центральный игрок клуба и себе, и клубу, и всем болельщикам", - сказал Лебедев.